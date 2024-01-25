Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление по Израилю

Израиль, совершив нападения на Сирию, нарушил международное право и территориальную целостность страны, говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции. Текст документа озвучил замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев на международной встрече по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС.

[РФ, Турция, Иран] Осудили все военные нападения Израиля в Сирии, сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, — процитировал Бакаев.

Помимо этого, РФ, Турция и Иран выразили обеспокоенность гуманитарной катастрофой в секторе Газа и указали на необходимость пресечь «жестокое нападение Израиля на палестинцев». Также стороны отметили важность продолжать усилия по восстановлению отношений между Анкарой и Дамаском на основе взаимного уважения и добрососедства.