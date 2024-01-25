Артист Машков предрек сложные президентские выборы

Предстоящие президентские выборы в РФ будут сложными. Такое мнение высказал российский актер Владимир Машков, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в кампании.

«Время непростое. Самое острое из всех времен, которые были. Это будет сложная кампания, потому что противников у России много», — сказал Машков в эфире телеканала Россия 24.

Он добавил, что Россия вместе и как никогда на подъеме. Кроме того, военнослужащие, которые сейчас на спецоперации, полны уверенности в победе.