Песков: Поездка Путина в Калининград не является сигналом НАТО

Поездка президента России Владимира Путина в Калининград является частью работы главы государства, а не «месседжем» для НАТО. Так визит российского лидера в Калининградскую область прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в Калининграде Путин пообщается со студентами университета Канта по случаю Татьяниного дня, проведет совещание о развитии Калининградской области, а также отдельную встречу с главой региона Антоном Алихановым. Кроме того, по видеосвязи глава государства откроет предприятие, которое занимается производством панелей для солнечных батарей.

Журналисты спросили у пресс-секретаря, какое послание несет визит Путина в Калининградскую область, которая окружена странами НАТО.

«Это совершенно не месседж странам НАТО. Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент», — ответил Песков.