Песков: Поездка Путина в Калининград не является сигналом НАТО

Песков: поездка Путина в Калининград не является «месседжем» для НАТО
Поездка президента России Владимира Путина в Калининград является частью работы главы государства, а не «месседжем» для НАТО. Так визит российского лидера в Калининградскую область прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в Калининграде Путин пообщается со студентами университета Канта по случаю Татьяниного дня, проведет совещание о развитии Калининградской области, а также отдельную встречу с главой региона Антоном Алихановым. Кроме того, по видеосвязи глава государства откроет предприятие, которое занимается производством панелей для солнечных батарей.
Журналисты спросили у пресс-секретаря, какое послание несет визит Путина в Калининградскую область, которая окружена странами НАТО.
«Это совершенно не месседж странам НАТО. Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент», — ответил Песков.
Он добавил, что основная работа президента, которую Путин выполняет уже много лет, — заниматься развитием России и ее регионов, в том числе через социально-экономические проекты. Представитель Кремля также подчеркнул, что для обеспечения безопасности Путина в полете делается все необходимое, однако прямой коридор для пролета над территорией Литвы не запрашивался.