Косачев назвал провальными методы ПАСЕ по оспариванию полномочий делегаций

Методы и тактика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), оспорившей полномочия азербайджанской делегации, провальны, если она претендует на роль созидательной парламентской площадки. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если ПАСЕ поставила перед собой цель превратиться в закрытый клуб, где временные друзья по интересам голосуют друг за друга, вроде "Евровидения", то тогда нет вопросов. Так держать. Если все же претендует на роль созидательной парламентской площадки с возможностью диалога на равных, то методы и тактика провальны как никогда. Это путь в преисподнюю", - написал сенатор в Telegram-канале.

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Он отметил, что понимает мотивацию и разделяет эмоции парламентариев Азербайджана, которые расценили лишение полномочий как попытку вмешательства в избирательный процесс и приостановили работу в ПАСЕ, покинув ее в полном составе. Косачев назвал сомнительной демократией ситуацию, когда "карательное решение" европейских парламентариев принимается "примерно 70 голосами присутствовавших из более чем 300 имеющих право голоса, но не пришедших на заседание".

"Казалось, что забывшая о своем изначально позитивном потенциале ПАСЕ уже достигла дна, но, как говорится, снизу постучали", - написал заместитель председателя СФ.

Он напомнил, что такая же схема оспаривания полномочий "по так называемым существенным основаниям" использовалась и при ограничении прав российских парламентариев, пока Россия не приняла "закономерное решение выйти из ПАСЕ".

Косачев напомнил, что последний раз за свою историю ПАСЕ голосовала против подтверждения полномочий национальных делегаций почти 40 лет назад, после военного переворота в Турции.

"Напомню - даже когда максимума достигли разногласия между ПАСЕ и нашей страной, российскую делегацию ограничивали в полномочиях, но не лишали их", - отметил политик.