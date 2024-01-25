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Песков: Путин встретится со своими доверенными лицами на выборах президента РФ

Владимир Путин вскоре встретится со своими доверенными лицами на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин встретится со своими доверенными лицами на президентских выборах
© РИА Новости

По словам представителя Кремля, дата встречи уже определена, она пройдет в ближайшее время.

В конце декабря минувшего года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе артисты Сергей Безруков, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, режиссер Никита Михалков и другие.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится с 15 по 17 марта.

На данный момент 11 лиц претендует на пост президента Российской Федерации, в том числе глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии КПРФ Николай Харитонов и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов на пост президента РФ не позднее 10 февраля.

Ранее сообщалось, что в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.

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