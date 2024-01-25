Захарова осадила перебивавшую Лаврова журналистку BBC

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала журналистке BBC «сохранять спокойствие» на пресс-конференции министра Сергея Лаврова. Как рассказал «Пятый канал», журналистка перебивала Лаврова и «пыталась навязать ему свою точку зрения».

На пресс-конференции после заседания Совбеза ООН Лавров ответил на вопрос журналистки о крушении Ил-76 в Белгородской области. Она спросила, какие доказательства Москва планирует представить и «не беспокоится ли Россия, что международное сообщество ей не поверит».

«Международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию. Сегодня уже упоминалась Буча», — отметил министр.

Он заявил, что британские СМИ показали тела людей на центральной улице Бучи, затем против России ввели санкции, но никакого расследования проведено не было.

«Нас не сильно волнует, верит ли нам международное сообщество (под которым Вы понимаете Запад и прежде всего англосаксов). "Правда глаза колет". Поэтому они всячески уходят от честного разговора и от ответа на прямые вопросы», — подчеркнул Лавров.

Он посоветовал журналистке обратиться к ее украинским коллегам и задать им вопросы о Ил-76.

«Они наверняка уже от "своих" что-то узнали. Я издалека не могу обещать Вам, что украинцы будут признаваться. Но они точно знают, что там [на борту — прим.ред.] были военнослужащие», —заключил он.

Как отмечает «Пятый канал», журналистка начала перебивать Лаврова, после чего вмешалась Захарова. Она посоветовала журналистке «сохранять спокойствие и наслаждаться ответами» российского министра.