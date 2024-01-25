Нарышкин объяснил, для чего Западу истории о «нападении России на НАТО»

Заявления представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ, сообщил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.

Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России, — сказал Нарышкин.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» также не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Парламентарий заявлял главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, что в случае такого развития событий мировым демократиям нужно будет держаться вместе, а «добрым силам мира» действовать сообща.