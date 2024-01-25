В Кремле оценили слова Зеленского о международном расследовании атаки Ил-76

Преступления Киева однозначно необходимо разбирать в ходе международного расследования. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о поручениях Путина в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом, он заявил, что сначала российские военные должны озвучить свою версию случившегося.

«Это могут сказать только наши военные, это их прерогатива», — подчеркнул представитель Кремля.

О падении Ил-76 стало известно 24 января. Инцидент подтвердили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в самолете находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.