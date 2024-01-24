Франция отклонила запрос России о проведении заседания СБ ООН по Ил-76

Председательствующая в Совете Безопасности ООН Франция отклонила запрос России о проведении 24 января заседания СБ по сбитому Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство России в ООН.

Это заседание запланировано на вечер 25 января, и это является попыткой Франции прикрыть Украину.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия очень рассчитывает, что заседание будет назначено как можно скорее и не повторится ситуация с заседанием по инсценировке в украинской Буче в апреле 2022 года, при которой российской стороне пришлось ждать три дня.