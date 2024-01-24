Франция отклонила запрос РФ о заседании СБ ООН по Ил-76

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Франция отклонила запрос Москвы на проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации со сбитым самолетом Ил-76. Об этом Полянский написал в своем Telegram-канале.

По словам Полянского, Франция пытается «прикрыть» Украину, поэтому назначила проведение заседание по Ил-76 на более поздний срок — вечер 25 января. Он также добавил, что это является злоупотреблением функциями председателя СБ ООН.

«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17.00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве). Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», — заявил он.