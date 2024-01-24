Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с атакой на самолет Ил-76, на котором находились пленные военные ВСУ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров , передает RT.

По его словам, РФ хочет провести заседание в 15:00 по нью-йоркскому времени.

«Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», — добавил Лавров.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали над Белгородской областью с помощью ЗРК российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные украинские военные. Всего в самолете был 71 человек, шесть из них являлись членами экипажа, остальные — военными ВСУ для обмена. Все они погибли.