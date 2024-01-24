Захарова: Зеленский ведет Украину к страшному, но закономерному финалу

Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием «Проект Украина». <...> Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном (американский актер и режиссер. — NEWS.ru) статуэтку Оскара, — написала Захарова.