В Госдуме считают, что крушение Ил-76 может повлиять на обмен пленными с Украиной

После крушения российского военно-транспортного самолет Ил-76 в Белгородской области между Россией и Украиной может приостановиться процесс по обмену пленными. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с изданием «Лента.ру».

«Я думаю, что до полного установления обстоятельств всего произошедшего обмен пленными будет приостановлен», — сказал Швыткин.

По его мнению, в данном случае «очевидна» провокация со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Депутат считает, что ее задачей было переложить всю ответственность за падение самолета на Россию.