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Песков: Путину еще не доложили о трагедии с самолетом под Белгородом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области будут разбираться. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, ситуация достаточно свежая и президенту еще не доложили о ней.

«Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — заключил Песков.

Трагедия случилась утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия. Подробности случившегося он пообещал предоставить позже.

RT: военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области

Позже от Минобороны стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

До этого над селом недалеко от Белгорода сбили беспилотник.

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