В Госдуме предложили учредить премию имени Егора Летова

В Госдуме предложили учредить государственную премию имени российского музыканта Егора Летова. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов. Он направил соответствующее обращение главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой. Об этом пишет РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций", – говорится в его письме.

Милонов обратил внимание, что Летов всегда отличался своей патриотической позицией и выступал против западных ценностей, которые разрушали русскую культуру.

По мнению парламентария, в настоящее время происходит перерождение отечественной массовой культуры, в рамках которого общество в РФ старается освободиться от влияния Запада. Учреждение премии Летова поможет сохранить правильные культурные ориентиры и наследие, считает Милонов.