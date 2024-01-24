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В Госдуме предложили учредить премию имени Летова для патриотических певцов

В Госдуме предложили учредить государственную премию имени российского музыканта Егора Летова. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов. Он направил соответствующее обращение главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме предложили учредить премию имени Егора Летова
© РИА Новости

"Прошу вас рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций", – говорится в его письме.

Милонов обратил внимание, что Летов всегда отличался своей патриотической позицией и выступал против западных ценностей, которые разрушали русскую культуру.

По мнению парламентария, в настоящее время происходит перерождение отечественной массовой культуры, в рамках которого общество в РФ старается освободиться от влияния Запада. Учреждение премии Летова поможет сохранить правильные культурные ориентиры и наследие, считает Милонов.

Певец Владимир Киселев раскритиковал Газманова и Матвиенко за платные патриотические песни

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) возглавил список патриотических исполнителей России. Уточнялось, что 28% опрошенных россиян назвали певца патриотом РФ.

Аналогичного мнения касаемо Олега Газманова и Николая Расторгуева придерживаются 22 и 10% респондентов соответственно. 37% россиян затруднились с ответом, а остальные опрошенные также назвали патриотами Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%) и других.

Политика
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Ольга Любимова
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