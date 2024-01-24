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В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах президента

Президент России Владимир Путин еще не принял решение о том, каким способом он будет голосовать на предстоящих в марте 2024 года выборах главы государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Еще рано об этом говорить», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, как именно будет голосовать Путин: электронно или пойдет на избирательный участок.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. В избирательной кампании, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

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ЦИК не стал присылать приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента. В свою очередь, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета установила, что западные страны наращивают число участников, которые пытаются дискредитировать выборы президента.

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