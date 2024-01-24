В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Турция, ратифицировав членство Швеции в НАТО, упускает возможность выступить в интересах всего человечества, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Остается сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — считает парламентарий.

По его мнению, для Анкары разрешение на вступление Швеции в Североатлантический альянс было вопросом внутренней политики. Турция, судя по всему, получила все желаемое, поэтому и ратифицировала членство Швеции, считает сенатор.