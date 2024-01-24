Захарова ответила на обвинения США в адрес РФ из-за позиции по атаке ХАМАС

«Так искажать реальность нельзя. Но если ты представляешь Госдеп, то почему бы и нет. Дело в том, что 18 октября 2023 США наложили вето на бразильскую резолюцию с осуждением ХАМАС. Занавес», — написала Захарова, комментируя слова заместителя американского госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи.