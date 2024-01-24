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Захарова отреагировала на заявления Госдепа, что РФ не осудила атаку ХАМАС на Израиль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Госдепа США, что Москва проигнорировала в Совете Безопасности ООН просьбу некоторых его членов осудить палестинскую группировку ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября. По ее словам, это является искажением реальности.

Захарова ответила на обвинения США в адрес РФ из-за позиции по атаке ХАМАС
© РИА Новости

«Так искажать реальность нельзя. Но если ты представляешь Госдеп, то почему бы и нет. Дело в том, что 18 октября 2023 США наложили вето на бразильскую резолюцию с осуждением ХАМАС. Занавес», — написала Захарова, комментируя слова заместителя американского госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи.

Замгоссекретаря США на заседании СБ ООН также заявила, что у нее вызывает недоумение, что Совет Безопасности до сих пор не может осудить ХАМАС за его террористическую атаку на Израиль.

Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Совбез ООН должен немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению боевых действий в секторе Газа.

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