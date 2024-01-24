Владимир Путин проведет переговоры с лидером Чада

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идриссом Деби Итно.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в повестке - перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях, а также региональные и международные вопросы.

Видео дня

Это будет первая встреча двух лидеров. Руководитель Чада планировал приехать на саммит Россия - Африка, который проходил прошлым летом в Санкт-Петербурге, однако в итоге визит не состоялся. Диписточники сообщали ТАСС, что страна подверглась сильному прессингу Запада перед мероприятием и вынуждена была понизить уровень своего участия. Кроме того, в соседние даты произошел государственный переворот в Нигере, который соседствует с Чадом, и Махамат Идрисс Деби Итно отправился туда с посреднической миссией.

При этом в 2019 году его отец - предыдущий президент Чада Идрисс Деби Итно - участвовал в первом саммите Россия - Африка, проходившем тогда в Сочи.

Представители и Москвы, и Нджамены говорят о необходимости укреплять двусторонние отношения. В 2021 году на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими иностранными послами Путин указывал, что развитие связей между Россией и Чадом отвечает интересам обоих государств. Так, российские компании поставляют в республику машины, оборудование и другую индустриальную продукцию. Путин подчеркивал, что Россия готова и далее поддерживать Чад по линии Всемирной продовольственной программы ООН, помогать в подготовке национальных кадров, в том числе для вооруженных сил.

Посол Чада в Москве Адам Бешир в начале прошлого декабря отмечал, что республика будет приветствовать экспорт Россией ноу-хау, а также будет рада визитам специалистов, которые бы поделились своими компетенциями.

О политической ситуации в республике

Чад - государство в Центральной Африке, которое граничит с Ливией, Суданом, Центрально-Африканской Республикой, а также с Камеруном, Нигерией и Нигером.

Это президентско-парламентская республика. Предыдущие выборы на высший пост состоялись там в апреле 2021 года, на них был переизбран Идрисс Деби Итно (отец нынешнего лидера), который руководил страной около 30 лет.

Однако прямо в день выборов в Чад со своих баз в Ливии вторглись отряды повстанцев. Их основные силы были оперативно уничтожены, но президент, лично руководивший операцией, спустя несколько дней умер от ранений.

После этого армия во главе с его сыном Махаматом Идриссом Деби Итно взяла власть в свои руки. Было объявлено о создании переходного национального совета и переходного правительства.