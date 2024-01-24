Лавров: Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена .

Он подчеркнул, что это представляет угрозу для мира и правопорядка. Министр отметил, что агрессия западных стран ничем не оправдана.