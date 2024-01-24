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Лавров: Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена.

Лавров: Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена
© РИА Новости

Он подчеркнул, что это представляет угрозу для мира и правопорядка. Министр отметил, что агрессия западных стран ничем не оправдана.

«Эти действия представляют собой угрозу международному миру, подрывают миропорядок, основанный не на их правилах, а на верховенстве универсального международного права», — добавил Лавров.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США с 11 января уничтожили или повредили более 25 пусковых установок в Йемене.

Политика
Патрик Райдер
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