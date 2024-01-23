Президент Чада вылетел в Москву для переговоров с Путиным

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно вылетел в Москву с официальным визитом по приглашению главы российского государства Владимира Путина . Об этом сообщила администрация лидера африканской страны.

"Президент переходного периода, президент республики, глава государства генерал Махамат Идрисс Деби Итно сегодня утром отправился в Москву с официальным визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин проведет переговоры со своим коллегой из Республики Чад 24 января. Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки.