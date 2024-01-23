Путин принял приглашение оленевода приехать на Ямал

"Постараюсь приехать обязательно, - пообещал президент. - Я был на Ямале у энергетиков. Но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Я постараюсь это сделать обязательно". В ответ на предложение побывать в настоящем чуме Путин ответил, что "в чуме был неоднократно".