$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

Путин назвал себя большим специалистом поговорить

Президент России Владимир Путин назвал себя большим специалистом поговорить. Об этом глава государства заявил во время с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, трансляция которой ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Путин назвал себя большим специалистом поговорить
© globallookpress.com

«Большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать. Услышать ваши оценки того, что мы делаем», — сказал глава государства.

Отмечается, что встреча с российскими семьями проходит в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. В ней принимают участие более 1000 человек.

Ранее Путин во время XX заседания дискуссионного клуба «Валдай» назвал себя плотником четвертого разряда. Он упомянул об этом после вопроса о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. «Я плотник четвертого разряда. Знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал глава государства, обращаясь к автору вопроса.

Политика
Владимир Путин
ВДНХ
Валдайский клуб
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости