Президент России Владимир Путин назвал себя большим специалистом поговорить. Об этом глава государства заявил во время с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, трансляция которой ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать. Услышать ваши оценки того, что мы делаем», — сказал глава государства.

Отмечается, что встреча с российскими семьями проходит в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. В ней принимают участие более 1000 человек.