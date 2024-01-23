Более 50 НКО согласились участвовать в наблюдении за выборами президента

Более 50 крупнейших НКО подписали соглашение с Общественной палатой РФ об организации общественного наблюдения на выборах президента РФ в 2024 году. В документе закреплена готовность организаций объединить усилия в обучении общественных наблюдателей. Помимо этого, в дни голосования представители НКО будут контролировать соблюдение закона на участках и проверять сигналы в СМИ и соцсетях.

© РИА "ФедералПресс"

«С 2012 года общественное наблюдение превратилось в один из самых масштабных и успешных проектов гражданского общества России. Сегодня в этот процесс вовлечены сотни тысяч людей по всей стране», – отметил замсекретаря ОП Владислав Гриб.

Видео дня

В пресс-службе ОП РФ рассказали, что к сотрудничеству традиционно были приглашены общероссийские и межрегиональные общественные организации. Во время заседания подписи поставили представители 55 крупнейших российских НКО. Общественники отметили также, что документ носит открытый характер, поэтому в оставшийся до выборов срок к нему будут присоединяться и другие организации.

По словам участников заседания, в ОП РФ была разработана совместная с НОМ образовательная программа для наблюдателей, которая реализуется во всех регионах России при участии НКО.

«Программа обучения кандидатов в наблюдатели, которую мы смогли подготовить с рядом профильных организаций, сегодня имеет большой успех», – подчеркнула председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Эксперты отметили также, что в регионах созданы все условия для оперативного реагирования на все проблемные ситуации, которые могут возникнуть в ходе голосования. Кроме того, по словам представителей НОМ, контроль НКО будет востребован и в довыборный период. Так, например, по методическим рекомендациям, разработанным некоммерческими организациями, будет оцениваться готовность помещений УИК и других условий, необходимых для доступности среды.