Заливка первого бетона на четвертом блоке АЭС "Эд-Дабаа" будет означать окончание подготовительного периода и переход к основному этапу капитального строительства всех блоков станции. В октябре прошлого года Путин говорил, что строительство российскими специалистами четвертого блока АЭС "Эд-Дабаа" идет с опережением графика. Глава государства обращал внимание на то, что это флагманский проект на Африканском континенте, при этом Россия не ограничивается строительством станции, а вместе с египетскими специалистами с нуля создает целую отрасль.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.