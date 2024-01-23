Путин и президент Египта ас-Сиси участвуют в церемонии начала строительства четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции принимают участие в в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" во вторник, 23 января.