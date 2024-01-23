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Путин и президент Египта ас-Сиси участвуют в церемонии начала строительства четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции принимают участие в в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" во вторник, 23 января.

Проект строительства первой в Египте атомной электростанции реализуется российской госкорпорацией "Росатом" в рамках российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года. Он предусматривает строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.

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