Володин высказался на тему захоронения Ленина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от несвоевременных инициатив.
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании, обращаясь к фракции КПРФ и лично к Геннадию Зюганову, заявил: «Владимир Ильич Ленин должен быть захоронен, и это не противоречит его памяти».
Коллеги, учитывая, что идет избирательная кампания, понятно, что лидеры фракций, представители фракций выступают с разными инициативами. Мы с вами изначально договорились, Государственная дума — место, где мы можем обсуждать любые инициативы, любые предложения, самые разные. Но хотелось бы попросить представителей фракций, тех, кто участвует в избирательных кампаниях, надо учитывать время, в котором мы живем. Есть инициативы и предложения, которые абсолютно несвоевременны, — сказал Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что в первую очередь нужно обсуждать инициативы, объединяющие общество.
Мы с вами можем обсуждать любые предложения, но важно обсуждать те, которые объединяют общество, делают нас ближе друг к другу, — подчеркнул Володин.
Депутаты поддержали Вячеслава Володина.