Володин высказался на тему захоронения Ленина

Коллеги, учитывая, что идет избирательная кампания, понятно, что лидеры фракций, представители фракций выступают с разными инициативами. Мы с вами изначально договорились, Государственная дума — место, где мы можем обсуждать любые инициативы, любые предложения, самые разные. Но хотелось бы попросить представителей фракций, тех, кто участвует в избирательных кампаниях, надо учитывать время, в котором мы живем. Есть инициативы и предложения, которые абсолютно несвоевременны, — сказал Володин.