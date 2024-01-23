Лавров раскритиковал нынешнюю администрацию США

Действующая администрация Соединенных Штатов не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией, заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в прекращении использования Украины как инструмента войны против РФ.

Также российский министр, который находится в Нью-Йорке, в ходе переговоров на полях ООН обсудил с главой МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ситуацию в Газе и скорейшее прекращение огня.

Кроме того, стороны выразили обеспокоенность напряжённой обстановкой в акватории Красного моря.