Лавров оценил, какой была бы ситуация вокруг Украины при Трампе

"Я не считаю, что есть какое-то различие, поскольку инициатива по разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, транспарентности и прочему, укреплению доверия <...>. Все это начал разрушать президент Джордж Буш - младший, когда он заявил президенту [России Владимиру] Путину: "Знаете, я выхожу из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - сказал глава МИД РФ.