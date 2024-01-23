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Лавров не считает, что ситуация вокруг Украины была бы иной при Трампе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что ситуация вокруг Украины была бы иной при избрании президентом США Дональда Трампа, поскольку разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше - младшем. Такое мнение Лавров выразил в интервью телеканалу CBS, его фрагменты опубликованы в понедельник.

Лавров оценил, какой была бы ситуация вокруг Украины при Трампе
© ТАСС

"Я не считаю, что есть какое-то различие, поскольку инициатива по разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, транспарентности и прочему, укреплению доверия <...>. Все это начал разрушать президент Джордж Буш - младший, когда он заявил президенту [России Владимиру] Путину: "Знаете, я выхожу из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - сказал глава МИД РФ.

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Как отмечает телеканал, вопрос журналиста состоял в том, была бы ситуация вокруг Украины иной при избрании Трампа президентом.

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