Постпредство РФ отреагировало на молчание ОБСЕ об обстреле Донецка

Россия возмущена отсутствием реакции со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на обстрел мирного населения в Донецке, говорится в комментарии постоянного представительства РФ при этой международной структуре, распространенном ТАСС. В дипмиссии отметили, что руководство ОБСЕ продолжает хранить молчание по поводу любых атак ВСУ на российские города. По последним данным, жертвами удара стали 27 человек, еще 25 получили ранения.

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Возмущены отсутствием какой-либо реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид, в связи с варварским ударом формирований [президента Украины] Владимира Зеленского утром 21 января 2024 года по Донецку, — говорится в тексте.

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В дипмиссии подчеркнули, что ОБСЕ своим молчанием об атаках на мирное население Россиии «солидаризируются с преступными действиями Владимира Зеленского» и НАТО, а также дискредитирует саму себя. Он призвал организацию перестать быть «задним двором» НАТО и ЕС и отказаться от русофобского курса, направленного на разжигание ненависти в мире. Тем, кто предает принципы беспристрастности и компетентности, не место в этой структуре, отметили в постпредстве.

На смену им должны прийти те, кто найдут в себе силы и мужество увидеть очевидное, а не заниматься отработкой пропагандистской линии натовских столиц. Постпредство России при ОБСЕ будет придерживаться этого понимания в своей работе, — заявили в дипмиссии.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление должны отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке. По его мнению, Зеленский, терпящий политические и военные неудачи, выместил ярость на мирном населении Донбасса.