МИД заявил о необходимости пересмотра учета граждан России за рубежом

Министерство иностранных дел (МИД) России должно пересмотреть порядок учета граждан страны за границей. Об этом во вторник, 22 января, сообщил консульский департамент МИД РФ.

— Полагаем полезным дополнительно изучить опыт организации консульского учета своих граждан внешнеполитическими ведомствами иностранных государств, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, консульский учет изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД РФ задач обеспечения прав, интересов и безопасности российских граждан, которые находятся за рубежом.

Кроме того утверждается, что консульский учет требует пересмотра с учетом обеспечения прав, интересов и безопасности граждан России за границей. Ожидается что будет развернута профильная работа в межведомственном формате, пишет Telegram-канал «Консульский департамент МИД России».