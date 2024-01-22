Шолохова рассмешил указ Зеленского об «угнетении» украинцев в России

Александр Шолохов в эфире НСН заявил, что Зеленский специально замахнулся на "историческую Россию" в местах компактного проживания казаков и украинцев, в угоду "западной своре".

Указ Зеленского об исторически населенных украинцами казачьих территорий России не имеет никакого смысла, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В эфире НСН внук знаменитого писателя Михаила Шолохова напомнил об общей истории российского казачества и Малороссии.

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Сегодня Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Такими территориями он назвал Кубань, Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области. Зеленский утверждает, что Россия «веками угнетает и уничтожает» украинцев, проживающих на этих территориях, потому они нуждаются в помощи Украины. Александра Шолохова эти утверждения рассмешили:

«У Зеленского большой простор для фантазий, но юридически это не имеет никакого смысла. Даже в рамках Украины, как остатков государства, это все не имеет никаких правовых последствий. Давайте четко разделим «Украину Зеленского» и Малороссию, которая на большом историческом промежутке была частью России», - заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре.

По его мнению, история российского казачества наглядно показывает, что от смешения культур все только выигрывают, а разделение выгодно только Западу:

«Если взять родное мне казачество, а Зеленский называет и Кубань, и Ростовскую область, то надо понимать, что это зоны очень активной культурной интродукции. Там, где земли компактного проживания казаков соседствуют с компактным проживанием украинцев, происходит смешение языка, обычаев и культур, это уникальное историческое явление вообще нельзя разделить каким-либо образом. Но западная свора сейчас активно пытается делить историческую Россию на части», - считает внук писателя и Нобелевского лауреата.