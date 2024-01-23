Лавров обратился с призывом к Байдену

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Об это сообщает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что арабский и мусульманский мир будет ожидать все больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство.
Американский телеканал CNN сообщал, что противодействие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разрешению палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств вызвало критику в ЕС и США.
До этого Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Нетаньяху отказался от создания суверенного палестинского государства, поскольку это решение противоречит гарантиям безопасности для Израиля.