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Лавров призвал Байдена не тянуть с созданием палестинского государства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Об это сообщает ТАСС.

Лавров обратился с призывом к Байдену
© РИА Новости

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что арабский и мусульманский мир будет ожидать все больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство.

Американский телеканал CNN сообщал, что противодействие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разрешению палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств вызвало критику в ЕС и США.

До этого Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Нетаньяху отказался от создания суверенного палестинского государства, поскольку это решение противоречит гарантиям безопасности для Израиля.

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