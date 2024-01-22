Медведев назвал украинцев русскими в ответ на новый указ Зеленского
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал указ Владимира Зеленского о «населенных украинцами территориях РФ» «незатейливым пропагандистским ходом». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
22 января Зеленский сообщил, что подписал указ, в котором идет речь «об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Этим указом Зеленский поручил правительству разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев» в России, в частности, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Также Зеленский поручил подготовить и распространить в мире материалы об украинской истории, рассказав «правдивую историю этнических украинцев».
Медведев заявил, что на такой «незатейливый пропагандистский ход» Зеленский пошел из-за провалов ВСУ.
«Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы - это русские, а Малороссия - это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…» - написал Медведев.