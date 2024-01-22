22 января Зеленский сообщил, что подписал указ, в котором идет речь «об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Этим указом Зеленский поручил правительству разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев» в России, в частности, в Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.