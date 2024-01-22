В Совфеде объяснили реакцию генсека ООН на теракт ВСУ в Донецке

Запад пытается отстраниться от преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил сенатор Константин Долгов, комментируя заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, в котором он осудил удар украинской армии по Донецку.

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«Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», — сказал Долгов.

При этом он подчеркнул, что заявлений со стороны Гутерриша мало. По словам сенатора, важно послать соответствующие сигналы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также необходима жесткая международная критика действий ВСУ, заключил Долгов.

Накануне офис генсека ООН сообщил, что Гутерриш решительно осуждает все атаки на гражданское население, в том числе ракетный обстрел рынка в Донецке со стороны Украины.