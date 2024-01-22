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Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов России

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов России
© ТАСС

По словам представителя Кремля, сегодня у главы государства "день внутренней работы" и крупных публичных мероприятий не будет.

"Сегодня целая череда бесед у президента. Наряду с другими у него будет на приеме Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России", - сказал он.

Песков добавил, что остальные встречи президента "будут носить сугубо служебный характер".

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