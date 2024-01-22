Журова ответила Зеленскому на обвинения РФ в ударе по Донецку

Президент Украины Владимир Зеленский ранее делал немало абсурдных заявлений, но, обвиняя российские войска в ударах по Донецку, превзошел себя, сказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала опубликованное Зеленским накануне обращение к согражданам. Парламентарий предположила, что заявление украинского лидера было рассчитано прежде всего на Запад.

По мнению Зеленского выходит, что мы начали бомбить собственные города? Украинский президент, конечно, делал много странных и абсурдных заявлений, но здесь он превзошел сам себя. Это какая-то пропагандистская история для Запада, так как многие обыватели, полагаю, не разбираются в том, где находится Донецк, — сказала Журова.

Она удивилась тому, что сотрудники офиса президента не проконтролировали текст обращения и позволили его опубликовать. Она назвала слова Зеленского лицемерием, а также вспомнила высказывание пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят».

Видимо, Зеленский уже опустился до подобных тезисов и реализует их в реальной жизни, — заключила Журова.