В ЦИК РФ представлены подписи в поддержку Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года, собранных со всех регионов России с 23 декабря по 22 января, сообщил сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков.

По его словам, это в 10 раз больше, чем необходимо. В частности, по закону самовыдвиженецам для регистрации на выборах требуется принести в ЦИК не менее 300 тысяч подписей.

"Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата", – сказал Машков.

Как уточнила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, в поддержку Владимира Путина штаб представил в ЦИК 315 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что представители избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина принесли в ЦИК подписи избирателей. 15 волонтеров штаба привезли 95 коробок с подписями.

Из этого следует, что Путин первым из восьми участников президентской гонки передал их в свою поддержку. Передать бумаги в комиссию прибыли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

В прошлом месяце действующий глава государства официально объявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Позже Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах. В свою очередь, ЦИК зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки. Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря.