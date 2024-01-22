Проект о конфискации имущества за фейки об армии внесен в Госдуму

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законодателей законопроект, которым предлагается ввести в УК России озможность конфискации имущества за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что аналогичную меру предлагается ввести и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Предполагается, что соответствующие изменения должны вноситься в ст. 104.1 УК России, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна.