Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе и Красном море

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан во время переговоров на полях ООН заявили о пользе скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа, а также выразили обеспокоенность напряженной ситуацией в акватории Красного моря. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам Ближнего Востока. Главы МИД высказались за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и обеспечение условий для оказания гуманитарной помощи жителям анклава.

Министры выразили общую обеспокоенность напряженной остановкой в акватории Красного моря, которая резко деградировала в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним стран против Йемена.

Кроме того, стороны подтвердили полное и взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга.