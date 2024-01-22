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Лавров на три дня отправляется в Нью-Йорк

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник начнет трехдневный визит в Нью-Йорк.

Лавров отправится в Нью-Йорк
© ТАСС

Как пишет РИА Новости, Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике и открытых дебатах Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке.

Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года, когда участвовал в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза всемирной организации по теме поставок западного оружия на Украину.

Ранее "СП" писала, что в США осадили украинского политика за слова о Лаврове.

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