Лавров отправится в Нью-Йорк

Лавров на три дня отправляется в Нью-Йорк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник начнет трехдневный визит в Нью-Йорк.
Как пишет РИА Новости, Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике и открытых дебатах Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке.
Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года, когда участвовал в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза всемирной организации по теме поставок западного оружия на Украину.
Ранее "СП" писала, что в США осадили украинского политика за слова о Лаврове.