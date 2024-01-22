Лавров отправится в Нью-Йорк

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник начнет трехдневный визит в Нью-Йорк.

Как пишет РИА Новости, Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике и открытых дебатах Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке.

Последний раз Лавров посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года, когда участвовал в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза всемирной организации по теме поставок западного оружия на Украину.