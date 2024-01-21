В Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место

Тело Владимира Ленина следует захоронить в Санкт-Петербурге, рядом с могилой его матери, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.