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В Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место

Тело Владимира Ленина следует захоронить в Санкт-Петербурге, рядом с могилой его матери, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.

В Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место
© РИА Новости

При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера, — написал Слуцкий.

Мать Ленина, Мария Ульянова, скончалась 12 июля 1916 года. Она похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Политика
Мария Ульянова
ЛДПР
Госдума
Санкт-Петербург