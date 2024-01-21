В Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место
Тело Владимира Ленина следует захоронить в Санкт-Петербурге, рядом с могилой его матери, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.
При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера, — написал Слуцкий.
Мать Ленина, Мария Ульянова, скончалась 12 июля 1916 года. Она похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.