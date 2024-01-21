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Захарова: посольство РФ взаимодействует с Каиром в связи с крушением самолета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила власти Афганистана за активную помощь в поисковых работах после крушения самолета Falcon 10. Об этом пишет РЕН ТВ.

Дипломат пояснила, что российское посольство в стране взаимодействует с местными властями. Она добавила, что контакт удалось установить сразу после получения запроса от Росавиации.

«Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в розыскных работах», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что катастрофа произошла в субботу вечером, 20 января. У самолета частной авиакомпании, на борту которого находилось шесть человек, отказали двигатели и он рухнул, не долетев до запасного аэродрома 57 км.

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