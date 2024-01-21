Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила власти Афганистана за активную помощь в поисковых работах после крушения самолета Falcon 10. Об этом пишет РЕН ТВ.

Дипломат пояснила, что российское посольство в стране взаимодействует с местными властями. Она добавила, что контакт удалось установить сразу после получения запроса от Росавиации.

«Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в розыскных работах», — отметила Захарова.