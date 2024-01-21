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Путин встретится со студентами и поучаствует в мероприятиях в честь Года семьи

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами в честь отмечаемого 25 января Татьяниного дня. Также глава государства примет участие в мероприятиях по случая начала объявленного в РФ Года семьи, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Помимо этого, Путин поучаствует по видеосвязи в церемонии заливки первого бетона на четвертом энергоблоке египетской АЭС "Эд-Дабаа".

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В течение недели у Путина также запланированы региональные поездки и международные контакты.

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