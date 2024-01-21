Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами в честь отмечаемого 25 января Татьяниного дня. Также глава государства примет участие в мероприятиях по случая начала объявленного в РФ Года семьи, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".