Названа возможная дата визита Путина в Турцию

Турция ожидает, что президент России Владимир Путин может посетить страну 12 февраля, передает газета Türkiye. По ее данным, иранский лидер Эбрахим Раиси может нанести визит в республику 24 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух важных гостей. Ожидается, что президент Ирана Ибрагим Раиси, отложивший свой визит из-за теракта в городе Керман, прибудет в Турцию 24 января, а президент России Владимир Путин — 12 февраля, — отметил журналист Синем Эриилмаз.

Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков уточнил, что даты визитов Владимира Путина в КНДР и Турцию пока не определены. По его словам, эти зарубежные поездки находятся на стадии согласования.