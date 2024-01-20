Власти анонсировали полную модернизацию ЖКХ в России

В России будет подготовлена полноценная программа ремонта и модернизации объектов ЖКХ. Она рассчитана на срок до 2030 года. При этом уже сейчас стоит задача переломить тренд и вывести отрасль из разряда самых отсталых в стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Вице-премьер выступил в субботу на выставке-форуме «Россия» в рамках празднования Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Хуснуллин отметил, что коммунальные сети в стране изношены. При этом износ «идет большими темпами, чем рост инвестиций в эту сферу».

«Эта отрасль - одна из самых отсталых и проблемных в экономике страны», — подчеркнул он.

По его словам, поставлена задача переломить данный тренд в 2024-2025 годы. ЖКХ имеет «огромный потенциал роста». Правительство «предметно занимается проблемой модернизации», удалось найти дополнительные средства за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов.