Депутат назвал цель создания Эстонией линии обороны на границе с Россией

Депутат Чепа назвал целью создания Эстонией линии обороны на границе с РФ получение денег от НАТО
Эти средства не были заложены в бюджет, власти страны тратят налоги своих граждан и рассчитывают на компенсацию. Компании таким образом также отмывают деньги.
Такое мнение в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Деньги налогоплательщиков тратятся — это глупость. С другой стороны, это и коррупция, такие вещи, которые потом проверить будет невозможно. В-третьих, Эстония будет рассчитывать на получение денег. У них денег на это в бюджете не заложено. Естественно, они будут требовать компенсации у НАТО. Сегодня мы слышим заявления немецких экономистов, что экономика Германии находится в упадке, и чуть ли не единственный способ вытащить эту экономику из пропасти — это милитаризация экономики. А это значит производство и торговля оружием. Эти моменты подталкивают эти страны на продолжение развития этого конфликта. Это всё цепочка циничного давления на Украину с лозунгом: воюйте до последнего украинца, а мы будем наживаться, в том числе и руководство Киева, и бизнес».
Многие страны Европы, заявляя о якобы угрозе со стороны России, на самом деле хотят заработать на Украине и получить бесплатно новое вооружение, добавил Чепа.
«Как Словакия, они старое оружие поставили, надеются, что им поставят вместо этого старого оружия новое оружие производства натовских стран. А поставили они старое российского оружие, которое у них было на вооружении. Жажда наживы для каких-то компаний ВПК заставляет эти страны доводить до абсурда многие моменты. Но реклама и пропаганда настроена на другое, якобы есть угроза России, поэтому мы тратим ваши деньги только на это. Конечно [пытаются отмыть деньги — прим. ГМ]. Это политика не только Эстонии. Глобализм довёл мир до крайности».
Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией линии обороны, сообщило ранее оборонное ведомство Эстонии. Целью создания «оборонительной зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений», станет «сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы», отмечает ведомство.
Издание Postimees пишет, что страна построит 600 бункеров. Ранее Таллин установил так называемые зубы дракона на мосту между Нарвой и Ивангородом.