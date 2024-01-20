Депутат назвал цель создания Эстонией линии обороны на границе с Россией

«Деньги налогоплательщиков тратятся — это глупость. С другой стороны, это и коррупция, такие вещи, которые потом проверить будет невозможно. В-третьих, Эстония будет рассчитывать на получение денег. У них денег на это в бюджете не заложено. Естественно, они будут требовать компенсации у НАТО. Сегодня мы слышим заявления немецких экономистов, что экономика Германии находится в упадке, и чуть ли не единственный способ вытащить эту экономику из пропасти — это милитаризация экономики. А это значит производство и торговля оружием. Эти моменты подталкивают эти страны на продолжение развития этого конфликта. Это всё цепочка циничного давления на Украину с лозунгом: воюйте до последнего украинца, а мы будем наживаться, в том числе и руководство Киева, и бизнес».