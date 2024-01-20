Захарова: Запад скорректировал антироссийские лозунги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила свои подписчикам придумать западным странам новый лозунг, с которым они будут бороться с Россией. При этом она упомянула, что Запад скорректировал лозунг с варианта о нанесении стратегического поражения РФ на вариант не дать стране победить.

«Поможем? Какие у вас варианты?» — пишет Захарова в своем telegram-канале.

По ее мнению, пиарщики на Западе думают над тем, как сформулировать стратегию и девиз будущего этапа борьбы. Также она сама предложила вариант лозунга, который звучит как «Не дадим России».

Помимо прочего, Захарова упомянула, что западные страны скорректировали свой лозунг против РФ. Как она написала, первый вариант звучал как «Нанесем России стратегическое поражение», а нынешний — «Не дадим России победить».