В общественные приемные Путина поступило более 12 тысяч обращений

Большинство из тех, кто приходит в общественные приемные кандидата на должность президента России Владимира Путина, высказывают ему слова поддержки, рассказали журналистам в московской приемной кандидата, где сопредседатели его центрального штаба в субботу провели прием граждан.

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Глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков сообщил, что общественные приемные работают и в Москве, и в регионах.

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"На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий поступило от граждан по всей России", - сообщил он, добавив, что все это аккумулируется в центральном избирательном штабе и анализируется.

"На первом месте - пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - уточнил он.

Другой сопредседатель штаба, главврач московской больницы N52 Марьяна Лысенко рассказала, с какими вопросами обращаются граждане в приемные Владимира Путина. По ее словам, "с существенным отрывом в цифрах" от слов поддержки Владимиру Путину следуют вопросы по мерам социальной поддержки и ЖКХ.

"Сказать, что они носят негативный характер, я не могу. Безусловно, у людей есть много предложений о том, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно", - сказала она.

Вопросы, касающиеся здравоохранения, находятся на седьмом месте среди самых частых тем.

"Это говорит о том, что те меры, которые и наш кандидат, действующий президент, принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеют свои результаты", - заявила Лысенко.