Машков: В общественные приемные Путина поступило более 12 тысяч обращений
Большинство из тех, кто приходит в общественные приемные кандидата на должность президента России Владимира Путина, высказывают ему слова поддержки, рассказали журналистам в московской приемной кандидата, где сопредседатели его центрального штаба в субботу провели прием граждан.
Глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков сообщил, что общественные приемные работают и в Москве, и в регионах.
"На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий поступило от граждан по всей России", - сообщил он, добавив, что все это аккумулируется в центральном избирательном штабе и анализируется.
"На первом месте - пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - уточнил он.
Другой сопредседатель штаба, главврач московской больницы N52 Марьяна Лысенко рассказала, с какими вопросами обращаются граждане в приемные Владимира Путина. По ее словам, "с существенным отрывом в цифрах" от слов поддержки Владимиру Путину следуют вопросы по мерам социальной поддержки и ЖКХ.
"Сказать, что они носят негативный характер, я не могу. Безусловно, у людей есть много предложений о том, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно", - сказала она.
Вопросы, касающиеся здравоохранения, находятся на седьмом месте среди самых частых тем.
"Это говорит о том, что те меры, которые и наш кандидат, действующий президент, принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеют свои результаты", - заявила Лысенко.
Напомним, общественная приемная кандидата в президенты Владимира Путина работает в Москве на ул. Покровка, 47. Любой желающий может оставить здесь свои пожелания и вопросы кандидату со вторника по субботу включительно с 10.00 до 17.00. Обращения можно направить и по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru. Кроме того, штаб кандидата запустил "горячую линию" по номеру телефона 8-800-301-21-85, которая работает в круглосуточном режиме.