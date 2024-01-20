Посол в Дании заявил о дискриминации российских рыболовов на Фарерских островах

Россия не готова жертвовать интересами своих рыбаков для сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. Об этом в субботу, 20 января, сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

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По его словам, датский автономный регион в последнее время нередко дискриминирует российские предприятия. Например, здесь ввели ограничения на заход в порты для рыболовных судов из России. В ответ на такие действия в Федеральном агентстве по рыболовству РФ предложили запретить ввоз в страну морепродуктов с Фареров.

— Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года. Однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились, — рассказал российский посол.

Он также отметил, что сотрудничество между Россией и островами должно происходить на взаимовыгодных условиях. Именно поэтому Москва не готова идти на уступки для сохранения соглашения, передает слова Барбина РИА Новости.